Ufficiale, Infantino riconfermato alla guida della Fifa per altri 4 anni

Il responso dal 73esimo congresso attualmente in corso nella capitale ruandese Kigali

16-03-2023 10:46

Gianni infantino riconfermato per altri quattro anni alla guida della Fifa. Questo, il responso emerso dal settantatreesimo Congresso della Federcalcio Internazionale attualmente in corso a Kigali, in Ruanda. Il dirigente svizzero-italiano, 52 anni, ha così commentato in conferenza stampa in seguito alla sua proclamazione post votazione da parte degli esponenti delle varie federazioni singole:

“Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della FIFA, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor. Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre Federazioni, i nostri tifosi di tutto il mondo. Il calcio è simbolo di gioia, felicità, pace, il calcio unisce il mondo”.