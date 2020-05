Ufficiale, Jack Miller alla Ducati nel 2021

Jack Miller nel team ufficiale della Ducati nel 2021. La casa di Borgo Panigale ha ufficializzato il trasferimento del pilota ex Pramac, terzo australiano a salire sulle Rosse dopo Bayliss e Stoner.

Miller affiancherà probabilmente Andrea Dovizioso, anche se le trattative restano ancora in alto mare. In uscita Danilo Petrucci.

Queste le parole di Miller: "Prima di tutto desidero ringraziare di cuore Paolo Campinoti, Francesco Guidotti e tutto il Pramac Racing Team. Ho ricevuto grande supporto da loro nei due anni e mezzo trascorsi insieme. Per me è un onore poter proseguire la mia carriera in MotoGP con la casa di Borgo Panigale. Vorrei quindi ringraziare tutto il management Ducati per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa incredibile opportunità. Non vedo l’ora di ricominciare a correre quest’anno. Sono pronto ad assumermi con il massimo impegno la responsabilità di essere un pilota Ducati ufficiale nel 2021".

SPORTAL.IT | 27-05-2020 12:20