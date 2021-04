Ufficiale: Javier Ribalta al Parma come nuovo Managing Director-Sport

Dopo l’addio allo Zenit di qualche giorno fa, il ritorno in Italia. Il matrimonio tra Javier Ribalta e il Parma è realtà: il club ducale ha confermato ufficialmente la nomina del quarantenne dirigente spagnolo, voluto dal presidente Kyle Krause in persona.

“Il Parma Calcio 1913 – si legge sul sito ufficiale del Parma – comunica che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Javier Ribalta sarà infatti il nuovo Managing Director – Sport della società crociata. Nato a Barcellona il 14 Settembre 1980, Javier ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come osservatore prima nel Torino e successivamente tra le fila del Milan. In seguito ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Novara, della Juventus (per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare Direttore Sportivo dello Zenit San Pietroburgo. A Javier, che inizierà la sua avventura nella nostra società a partire dal 19 Aprile 2021, va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.

Ribalta torna in Italia dopo la lunga esperienza alla Juventus: per cinque stagioni, dal 2012 al 2017, ha ricoperto il ruolo di capo degli osservatori bianconeri, prima di trasferirsi in Premier League per lavorare con il Manchester United.

Quindi, dopo una sola annata in Inghilterra, la Russia. E in particolare allo Zenit, club nel quale Ribalta ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2018. Ora lo spagnolo arriva a Parma per portare aria fresca nel quadro dirigenziale del club gialloblù.

OMNISPORT | 13-04-2021 12:00