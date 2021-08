Ufficiale Keita Balde al Cagliari

Niente ritorno alla Sampdoria, Keita Balde giocherà al Cagliari. L’inserimento improvviso della formazione sarda sull’attaccante senegalese ha dato i suoi frutti: sul gong di calciomercato, l’ex giocatore di Inter e Lazio, infatti, si trasferisce in rossoblù. Un colpo importante.

Negli ultimi giorni sembrava fatta per una conferma di Keita alla Sampdoria, dove aveva giocato un’ottima annata in prestito nel 2020/2021. Invece i blucerchiati hanno puntato su Caputo, lasciando il Cagliari di Giulini a correre per il 26enne: sotto contratto fino al 2022 con il Monaco, ha rescisso per trasferirsi in Sardegna a titolo definitivo, dove ha firmato un triennale.

Nato in Catalogna, Keita Balde ha fatto parte della masia del Barcellona prima di trasferirsi alla Lazio, dove si è messo in mostra da giovanissimo: quinquennio in biancoceleste per il classe 1995, trasferitosi al Monaco subito dopo. Nel Principato ha mostrato solo a sprazzi le sue qualità, tornando in Italia per i prestiti all’Inter prima e alla Sampdoria poi.

Ora è il Cagliari a rappresentare il suo presente, una piazza calda e pronta a confermarlo al top come nello scorso anno: a Genova ha siglato sette reti, per una delle sue migliori annate in carriera. Utilizzabile in ogni punto dell’attacco, come ala sinistra, destra o punta, si confronterà con il 3-4-1-2.

Joao Pedro è intoccabile in attacco, Pavoletti la punta titolare: Keita potrebbe giocare sia come ala, in caso si cambio modulo, sia come seconda punta al fianco del brasiliano, che all’occorrenza può anche scalare qualche metro indietro, alternandosi con Gaston Pereiro.

Durante la sua carriera Keita ha quasi sempre giocato come ala sinistra, ma nel modulo preferito di Semplici a Cagliari dovrebbe scalare come esterno mancino: difficile. Più probabile vederlo alternarsi con Pavoletti e Joao Pedro, o inserito insieme ad entrambi nel trio d’attacco.

Semplici ha schierato in qualche occasione anche il 4-2-3-1, questo sì modulo ottimale per Keita, come esterno sinistro sulla trequarti:

OMNISPORT | 31-08-2021 19:07