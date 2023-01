Ufficiale, l'ex Genoa Onguéné torna al Salisburgo

05-01-2023 10:57

L’ex Genoa Jérôme Onguéné torna al Saliburgo, è ufficiale. Il centrale difensivo franco-camerunense fa il suo rientro nella compagine austriaca di proprietà della Red Bull dopo non aver trovato spazio in Germania, all’Eintracht Francoforte. La formula dell’operazione è quella del presito “secco”.

Proprio dal Salisburgo, Onguéné era giunto in Serie A nel gennaio 2021 per una breve esperienza con la maglia del Genoa allenato da mister Davide Ballardini. Qui il difensore ha totalizzato 4 presenze in campionato, nelle gare di andata e ritorno contro l’Atalanta e poi contro Cagliari e Inter, a San Siro.

