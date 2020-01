Ufficiale: l'Atalanta riabbraccia Caldara

Mattia Caldara è ufficialmente un calciatore dell'Atalanta: il difensore torna così nella squadra che lo ha cresciuto dopo un difficile anno e mezzo al Milan, un periodo contrassegnato da numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di fare l'atteso salto di qualità: "Sono davvero emozionato e felice di essere di nuovo qui – ha dichiarato durante la sua presentazione ufficiale -. Tornare all'Atalanta per me deve essere un punto di partenza.

Caldara, che torna a Bergamo in prestito per i prossimi 18 mesi, non ha nascosto la propria emozione: "Vengo da un anno e mezzo senza giocare, so che sarà difficile trovarmi un posto in squadra, ma sono arrivato con tanta umiltà e so bene che dovrò lavorare duro. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per dare il mio contributo. E' una scommessa emozionante non solo per me, ma anche per la squadra e i tifosi".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 15:27