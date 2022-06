Ufficiale Liverani allenatore del Cagliari

08-06-2022 21:07

Ora è ufficiale: Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio ed è per un anno con rinnovo automatico in caso di promozione. Classe 1976, Liverani ha giocato nella Primavera rossoblu tra il 1993 e il 1996. Nella sua carriera da calciatore ha giocato quasi 400 partite tra i professionisti, 288 in Serie A, con partecipazioni alle coppe europee, e 3 in maglia azzurra. Accordo anche con Cesare Bovo, che all’interno dello staff tecnico di Liverani ricoprirà il ruolo di vice allenatore, e con i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Capello (match analyst) e l’ex difensore Fabio Pisacane, che ritorna a Cagliari dopo sei stagioni da calciatore. Preparatore dei portieri Walter Bressan. I preparatori atletici saranno Maurizio Cantarelli e Mauro Baldus, con Francesco Fois dedicato al recupero infortuni.

