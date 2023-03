Ufficiale: Lobotka rinnova col Napoli fino al 2027

Il mediano tuttofare slovacco prolunga per oltre 4 anni in maglia azzurra

15-03-2023 14:12

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”.

Con questo comunicato, il club azzurro ha annunciato l’estensione del rapporto professionale col mediano tuttofare slovacco ex Celta Vigo. Un’operazione che, in qualche modo, Lobotka aveva anticipato, tra le righe dichiarando: “E’ vero, del rinnovo stiamo parlando con la società, ma è chiaro che le mie intenzioni siano quelle di rimanere in maglia azzurra. Sono grato alla piazza per quanto mi ha dato fin qui”.