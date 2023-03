Ufficiale, Neto rinnova col Bournemouth

L'ex Fiorentina, Juventus, Valencia e Barcellona estende il proprio contratto con le Cherries fino al 2026

27-03-2023 22:02

Neto ha prolungato il proprio contratto con il Bournemouth. Il portiere brasiliano che in Italia a vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, mentre in Spagna quelle di Valencia e Barcellona, ha rinnovato con le Cherries per altri tre anni abbondanti, fino al 30 giugno 2026.

Bournemouth che, in questo momento della stagione di Premier League, occupa il penultimo posto di graduatoria a 24 punti, gli stessi del West Ham, a una sola lunghezza dal fondo (occupato dal Southampton), ma anche dalla prima postazione utile per salvarsi, attualmente nelle mani del Leicester City a quota 25. In Inghilterra, la lotta per non retrocedere, potrebbe risolversi proprio all’ultimo respiro.