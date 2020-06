Ufficiale: niente Inter per Werner

Attraverso un comunicato ufficiale il Chelsea ha comunicato l'ingaggio di Timo Werner: "Il ventiquattrenne ha raggiunto un accordo con il club e rimarrà nel Lipsia per il resto della stagione della Bundesliga. Si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra a luglio, previo superamento di una visita medica".

Werner ha dichiarato: "Sono felice di firmare per il Chelsea, è motivo di grande orgoglio per me entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, la dirigenza e i tifosi, per quattro anni fantastici. Saranno per sempre nel mio cuore. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo allenatore e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi".

Marina Granovskaia ha aggiunto: 'Siamo molto entusiasti che Timo Werner abbia scelto di unirsi al Chelsea. È un giocatore che è stato ambito in tutta Europa e non è una sorpresa, ha quel raro mix di essere giovane ed esplosivo, eppure consolidato e provato. Non vediamo l'ora di avere Timo a bordo, ma fino ad allora auguriamo a lui e al Lipsia tutto il meglio per il resto della stagione".

SPORTAL.IT | 18-06-2020 11:29