Ufficiale: Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Chelsea FC

Mancava solamente l’ufficialità di una trattativa ormai virtualmente conclusa, e ora è arrivata: Romelu Lukaku, dopo due anni di permanenza in Italia, lascia l’Inter e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea di Roman Abramovich. All’Inter andranno 115 milioni di euro, che potrebbero diventare 120 coi bonus.

Per Big Rom si tratta di un ritorno al Chelsea, avendo già militato alla corte dei Blues tra il 2011 e il 2013 quando, giovanissimo, non riuscì a mostrare tutto il suo enorme potenziale offensivo. Solo dopo il passaggio all’Everton, Lukaku fu veramente scoperto dalla Premier League, come dimostra anche il successivo passaggio al Manchester United di José Mourinho, con cui vinse anche una Europa League.

Per quanto riguarda il contratto di Romelu Lukaku, le cifre sono quelle trapelate nei giorni scorsi: l’ormai ex Inter guadagnerà 15 milioni di euro all’anno per quattro anni, più tre milioni di euro direttamente alla firma del contratto.

Lukaku, a questo punto, potrebbe diventare de facto l’acquisto più costoso della storia della Premier League. Se ad oggi questo primato appartiene all’inglese Grealish, prelevato settimana scorsa dal Manchester City direttamente dall’Aston Villa per 117 milioni di euro, Big Rom potrebbe raggiungere l’incredibile cifra di 120 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Ma la Premier, anche in tempo di crisi economica, sembra non avere freni, e questo record potrebbe essere presto distrutto sempre dal Manchester City, che sta trattando ormai da settimane il bomber del Tottenham Harry Kane per non meno di 140 milioni di euro.

Dopo la vittoria sofferta della Supercoppa UEFA, i tifosi del Chelsea possono continuare a festeggiare per quello che, ad oggi, è il centravanti più forte al mondo.

Queste le prima parole di Big Rom:

“Sono felice e orgoglioso di essere tornato in questo meraviglioso club. E’ stato un viaggio lungo per me: sono arrivato come un bambino che doveva ancora imparate tanto, ora torno più maturo e con tanta esperienza in più. Il rapporto che ho con questo club significa molto per me, come tutti sapete. Ho tifato Chelsea da bambino e adesso l’esser tornato e il poter aiutare a vincere altri titoli è una sensazione fantastica. La strada presa dal club calza perfettamente con le mie ambizioni, ho 28 anni e arrivo da vincitore della Serie A. Credo che questa opportunità sia arrivata al momento giusto e spero di poter vivere tanti successi insieme.

Da quando ho lasciato il Chelsea è stato un viaggio lungo con tanti alti e bassi, ma queste esperienze mi hanno reso più forte e la sfida è provare ad aiutare la squadra a vincere altri trofei. Non vedo l’ora di iniziare e aiutare il club”.

OMNISPORT | 12-08-2021 19:16