Mercato Inter: super offerta per Lautaro Martinez, parla l'agente

Assalto in piena regola dalla Premier League ai danni dell’Inter: dopo Romelu Lukaku, passato al Chelsea per 115 milioni di euro, il prossimo nerazzuro nel mirino dei club inglesi è l’altro big dell’attacco di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez.

Non è un segreto che la punta argentina abbia estimatori sparsi in tutta Europa, ma è proprio dall’Inghilterra che stanno arrivando le offerte concrete: dopo il primo affondo del Tottenham, è stato l’Arsenal a farsi avanti con l’entourage del giocatore proponendo un contratto stellare da 275mila sterline a settimana, quasi 17 milioni di euro a stagione.

Una offerta che se confermata farebbe tentennare chiunque: la proposta di rinnovo dell’Inter si ferma a 5,5 milioni di euro complessivi.

Le indiscrezioni hanno provocato la reazione immediata dell’agente del giocatore, Alejandro Camano, che in un’intervista a TycSports ha confermato, almeno per il momento, la fedeltà alla società meneghina: “Oggi non lascia l’Inter, nonostante le offerte dall’Inghilterra“.

“E’ felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro“, è il chiaro messaggio rivolto a Marotta del procuratore, che cercherà di sfruttare le ultime novità per alzare la posta durante la trattativa per il prolungamento del contratto.

L’Inter ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore intorno ai 90/100 milioni di euro, ed ha rifiutato una prima proposta del Tottenham da 80 milioni. Nei giorni scorsi i nerazzurri hanno però dichiarato di aver chiuso il mercato in uscita dopo la cessione di Lukaku.

OMNISPORT | 12-08-2021 16:55