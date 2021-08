L'agente di Lautaro spegne i rumors: "Tottenham? E' felice all'Inter"

Dopo gli addii di Antonio Conte, Achraf Hakimi e l’ormai imminente partenza di Romelu Lukaku destinazione Chelsea, nuovi spifferi di mercato tornano ad agitare le acque in casa Inter.

Dall’Inghilterra, infatti, si fanno insistenti le voci circa una trattativa che vedrebbe il Tottenham deciso ad affondare il colpo per assicurarsi il cartellino di Lautaro Martinez.

Che l’attaccante argentino abbia parecchi estimatori non è certo una novità ma una sua eventuale partenza andrebbe a privare la formazione campione d’Italia di un altro pilastro che ha contribuito a suon di goal alla conquista dell’ultimo Scudetto.

A rassicurare il popolo interista, però, ci ha pensato l’agente Alejandro Camano che in esclusiva ai microfoni di ‘Fcinter1908.it’ ha smentito lo sbarco del suo assistito in Premier League assicurando la sua volontà di rimanere legato ai colori nerazzurri:

“L’offerta del Tottenham? Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è felice in Italia. Il rinnovo? Lautaro è dell’Inter, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà”.