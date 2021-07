Ufficiale: Sancho al Manchester United

L’affare era ormai nell’aria. C’erano le voci, c’è stato il principio d’accordo. Ora c’è anche l’ufficialità: Jadon Sancho è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester United, con cui ha firmato un contratto a lungo termine, fino al 2026.

Cifra record quella spesa dallo United perchè sono oltre 80 i milioni versati dai Red Devils nelle casse del Borussia Dortmund, che nel 2017 aveva prelevato il talento inglese dal Manchester City di Pep Guardiola, quando ancora non aveva esordito.

In quattro anni il classe 2000 è diventato uno degli esterni d’attacco più forti del mondo, diventando anche il più giovane a raggiungere i 50 assist in Bundesliga. Oltre 100 coinvolgimenti nei goal del BVB.

Con la vittoria della DFB-Pokal contro il Lipsia nell’ultima partita giocata in giallonero, Sancho ha trovato il modo migliore di ringraziare il Borussia, prima di andare via per tornare nella sua Inghilterra.

Dopo un Euro 2020 difficile, chiuso con l’errore in finale, l’esterno riparte dallo United.

OMNISPORT | 23-07-2021 14:46