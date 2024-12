Ufficiali le date e gli orari delle prime due giornate del 2025: Roma-Juve e Supercoppa. Calendario 11° e 12° giornata

Quella del 'Tre Fontane' sarà la quarta partita della stagione trasmessa su Rai 2. Programma completo

Abbiamo le date. La Divisione Serie A Femminile, infatti, ha ufficializzato il programma della quinta e della sesta giornata di ritorno della prima fase del campionato, in programma nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 gennaio come si apprende dal sito della stessa Federazione.

Il calcio femminile su Rai2

Ciò vuol dire che per la quarta volta in stagione, un big match sarà trasmesso su Rai 2: domenica 19 gennaio alle 15.30, allo stadio romano ‘Tre Fontane’, si assisterà a uno degli scontri clou delle ultime stagioni, e non solo al femminile, tra Roma e Juventus.

La gara di andata tra le due squadre aveva fatto registrare lo scorso 13 ottobre (e trasmessa anch’essa da Rai 2), un risultato importante sul versante relativo al pubblico e agli incassi con un Allianz Stadium riempito da 33.321 spettatori. Un risultato importante, per il calcio femminile azzurro e per incentivare anche una maggiore attenzione, da parte degli operatori, alla trasmissione tv e streaming delle stesse partite.

Supercoppa femminile, appuntamento il 6 gennaio

La seconda sfida trasmessa su Rai 2 è stata Roma-Lazio dello scorso 17 novembre, mentre la terza sarà la Supercoppa Femminile Frecciarossa del 6 gennaio in programma allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia tra Roma e Fiorentina.

Una finalissima che vedrà scontrarsi due protagoniste delle stagioni passate che, in questa regular season, stanno affrontando momenti di maggiore difficoltà.

Le dichiarazioni di Federica Cappelletti

Su questo obiettivo centrato, si è espressa anche Federica Cappelletti: “La nostra presenza nel palinsesto di Rai 2 testimonia la qualità del prodotto e un interesse sempre crescente nei confronti del nostro campionato – le parole della presidente -. E l’emozione più grande è quella di vedere ogni weekend tante bambine sulle tribune: il futuro del calcio sono loro”.

Il programma, date e orari

Il calendario completo con date e orari pubblicati dalla Federazione e ormai ufficiali, relativi alle 5° e 6° giornata di ritorno della Serie A:

Partiamo dalla quinta, con l’elenco completo di match, data, orario e stadio:

Juventus-Sampdoria 11 gennaio 2025 ore 12:30 – Stadio La Marmora – Pozzo Biella

11 gennaio 2025 ore 12:30 – Stadio La Marmora – Pozzo Biella Sassuolo-Lazio 11 gennaio 2025 ore 15 – Stadio Ricci di Sassuolo

11 gennaio 2025 ore 15 – Stadio Ricci di Sassuolo Como-Fiorentina 11 gennaio 2025 ore 15 – Stadio Trabattoni di Seregno

11 gennaio 2025 ore 15 – Stadio Trabattoni di Seregno Milan-Napoli 12 gennaio 2025 ore 12:30 – Centro Vismara di Milano

12 gennaio 2025 ore 12:30 – Centro Vismara di Milano Roma-Inter 12 gennaio 2025 ore 20:45 – Stadio Tre Fontane di Roma

Il quadro completo della sesta giornata di ritorno:

Lazio-Napoli 18 gennaio 2025 ore 18 – Stadio Piccolo di Cercola

18 gennaio 2025 ore 18 – Stadio Piccolo di Cercola Inter-Como 19 gennaio 2025 ore 12:30 – Stadio Arena di Milano

19 gennaio 2025 ore 12:30 – Stadio Arena di Milano Sampdoria-Milan 19 gennaio 2025 ore 12:30 – Impianto La Sciorba di Genova

19 gennaio 2025 ore 12:30 – Impianto La Sciorba di Genova Fiorentina-Sassuolo 19 gennaio 2025 ore 18 – Stadio Curva Fiesole di Firenze

19 gennaio 2025 ore 18 – Stadio Curva Fiesole di Firenze Roma-Juventus 19 gennaio 2025 ore 15:30 – Stadio tre Fontane di Roma (diretta Raiplay, Rai2 e Dazn).