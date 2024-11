Serie A: la Juventus Women in ripresa dopo lo stop, crisi Fiorentina. Risultati e classifica 11° giornata

Goleada bianconera nel match del Ferruccio, al Ricci Prugna e Giugliano siglano l’1-1 tra giallorosse e neroverdi, Arrigoni e Karczewska stoppano la Viola

Si conferma la prima della classe, la Juventus Women che vince con il Como e allunga sulle dirette inseguitrici, la Fiorentina in primis, capace di farsi riprendere dal Milan, mentre la Roma non approfitta della scontro con il Sassuolo e racimola solo un pari.

L’11ª giornata della Serie A è anche espressione della campagna #MAIPIÙ, contro la violenza di genere, istituita dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e che cade il 25 novembre.

Juventus Women in ripresa, Como travolto

Brillanti, concrete e incisive le bianconere centrano tre punti chiave contro le lariane, un risultato che aiuta le ragazze di mister Canzi a difendere il proprio primato e ad allungare sulla Viola. La Juventus dimentica in fretta l’eliminazione dalla fase a gironi di Champions League patita giovedì scorso e si concentra sulla regular season, battendo 4-1 il Como in rimonta.

Se la Fiorentina non appaga le aspettative, fa altrettanto la Roma. Deludente infatti la prestazione delle giallorosse, favorite sulla carta contro le emiliane che invece tornano a casa dalla trasferta capitolina con un punto insperato. Vince l’Inter, in grande ascesa, in particolare dopo aver fermato proprio la capolista in casa, mentre Lazio-Samp si conclude con un pari a reti inviolate, nel match di sabato.

Quindi, quarto pareggio nelle ultime otto trasferte per il Milan che compromette la Fiorentina, squadra in evidente difficoltà dopo non aver trovato il successo in tre partite di fila in Regular Season per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2022, ci informano le statistiche rese note della Federazione.

Inoltre, in virtù del 2-2 di questo turno e del successo dell’Inter, le toscane sono ora terze in classifica a quota 23, a -1 proprio dalle nerazzurre (24). Il Milan resta invece sesto con 14 punti, a -2 dal Como a 14, battuto dalla Juventus nella sfida delle 18.00.

Risultati 11° giornata

Con la sfida di domenica pomeriggio si è chiusa l’11° giornata di campionato, che conferma le bianconere e vede sfumare la Viola rispetto alle primissime partite. Ecco i risultati:

Fiorentina-Milan 2-2

Sassuolo-Roma 1-1

Como-Juventus 1-4

Lazio-Sampdoria 0-0

Inter-Napoli 1-0

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa l’11° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women che difende il proprio primato in classifica. Cambia, invece, il quadro dietro alle bianconere: l’Inter supera la Fiorentina e si mette davanti alla Viola. Milan ancora nella parte più preoccupante, in attesa di una reazione più netta.

Ecco la classifica completa, aggiornata:

Juventus Women 29 punti Inter 24 punti Fiorentina 23 punti Roma 22 punti Como Femminile 16 punti Milan 14 punti Lazio femminile 7 punti Sassuolo 6 punti Napoli Femminile 6 punti Sampdoria 4 punti