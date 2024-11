Serie A: la Roma si aggiudica il derby, Juventus Women difende il primato. Risultati e classifica 10° giornata

Vittoria del derby alla Roma che riduce le distanze dalla Juventus capolista. Le ragazze di mister Canzi non approfittano dello stop della Fiorentina

Ci sono derby più vibranti rispetto ad altri e così è per la Capitale, che alla 10° giornata di Serie A vede in campo una Roma in crescita, determinata e che centra un risultato che le consente di mantenersi alta in classifica.

La Juventus frena con il Sassuolo, Como strappa tre punti in casa del Milan: obiettivi che alla prima giornata di ritorno della Regular Season forniscono ulteriori indicazioni.

Il derby della Capitale alla Roma

Partiamo dalla Roma che centra la stracittadina contro una Lazio impotente, ala quarta sconfitta di fila in campionato. in un Tre Fontane sold out. In totale 2508 gli spettatori presenti, stando ai numeri della FIGC, tra i quali anche la Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti, a testimoniare l’impegno per la crescita del movimento.

Con qualche brivido di troppo nel finale, le giallorosse chiudono 2-1 sulle laziali e centrano il quarto successo consecutivo, riagganciano l’Inter in classifica (con 21 punti per entrambe) e accorciano sulla Fiorentina (22) e la Juventus Women (26) che domina ancora dalla vetta.

Non allunga infatti, in vetta, la capolista reduce dal 2-2 con il Sassuolo nel lunch match delle 12.30, un’occasione epr allungare davvero sprecata dalle ragazze di mister Canzi che rimangono imbattute, ma non sanno mettere a segno una vittoria funzionale alla classifica.

Finisce in equilibrio al Pozzo di Biella, infatti, la sfida contro le emiliane: le bianconere non sanno cogliere la confusione attraversata dalla Fiorentina che raccolgono un avaro pareggio contro il Napoli e rimanendo a quattro lunghezze dalla Juve. Risultato positivo invece, in chiave salvezza, per il Sassuolo di Rossi, che dopo aver centrato la prima vittoria stagionale nel torneo nel turno precedente, strappa un punto importantissimo. Soddisfatte anche le ragazze del Como, che vince 1-0 il posticipo delle 18.00 sul campo del Milan.

Risultati 10° giornata

Con la sfida tra Como e Milan si è chiusa la giornata di campionato, che riserva alcune variazioni rispetto al registro e a quel che poteva essere previsto, sulla carta.

Juventus-Sassuolo 2-2

Roma-Lazio 2-1

Milan-Como 0-1

Napoli-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Inter 0-3

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa la 10° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women che tiene a 4 punti di distacco la Fiorentina. Inter e Roma seguono a 21 entrambe, riducendo la distanza grazie ai risultati ottenuti e allo stop imprevedibile delle bianconere.

Ecco la classifica completa, aggiornata:

Juventus Women 26 punti Fiorentina 22 punti Inter 21 punti Roma 21 punti Como Femminile 16 punti Milan 13 punti Lazio femminile 6 punti Napoli Femminile 6 punti Sassuolo 5 punti Sampdoria 3 punti