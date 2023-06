Federica Cappelletti eletta alla guida della serie A femminile: l'impegno nel calcio, anche per Paolo Rossi

La giornalista e scrittrice, vedova del mito dell'Italia 1982 Paolo Rossi, è stata eletta presidente all'unanimità giovedì 29 giugno

Ora che Federica Cappelletti è stata eletta alla guida della Serie A del calcio femminile, candidata unica e votata all’unanimità, quel progetto di partecipazione scaturito dalla volontà di assumere un impegno attivo, presente, riconoscibile per quel calcio che ha contribuito a costruire anche Paolo Rossi è autentico. Vero, anche se appena iniziato.

Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, eletta

Da questa mattina calda, afosa di fine giugno dunque Federica Cappelletti acquisisce un ruolo istituzionale riconoscibile, fermo, assolutamente cercato e voluto per dare una evidenza dell’impegno familiare che aveva incominciato a spendere con il marito, Paolo Rossi.

L’agenzia ANSA ha lanciato il flash con poche righe a corredo alle 12:58 di oggi, eppure questo risultato arriva da molto lontano. Dalla sua dedizione allo studio, dall’università, dalla professione giornalistica e anche dalla scelta di legarsi a un territorio, da una vita quasi agreste scelta con Pablito in un luogo meraviglioso e denso di relazioni umane di rilievo.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶 eletta presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Il Consiglio Direttivo sarà formato da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra (che ricoprirà anche il ruolo di vice-presidente). https://t.co/9vro20Bqpy — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) June 29, 2023

L’incontro con Paolo Rossi, un grande amore

Giornalista, scrittrice, conduttrice Federica Cappelletti ha deciso di mantenere un ruolo attivo, come accennavamo, nel calcio che tanto ha dato – e tolto – a lei, a Paolo Rossi, alla loro famiglia.

Federica Cappelletti, 51enne seconda moglie dell’eroe dei Mondiali ’82, si è sposata con l’attaccante campione del Mondo nel 2010 in Campidoglio, a Roma, per sancire un intreccio fatto di passione e amore e lavoro. Tanto lavoro, quello che seguivano entrambi con la dedizione e che si deve alle parole e all’analisi.

Paolo Rossi aveva dedicato, insieme a Federica, un libro alla sua esistenza e anche a quanto aveva costruito con lei, giornalista de La Nazione e scrittrice appunto. “Quanto dura un attimo”, il titolo del volume firmato da entrambi.

La drammatica malattia e l’annuncio su Instagram

E’ stata lei a dare l’annuncio della scomparsa, a soli 64 anni, di Paolo Rossi. Il nostro Pablito, l’eroe del Mondiale di Bearzot e del presidente Sandro Pertini, di quella mitica partita a scopone in volo. E a un mondo che oggi, anche calcisticamente, è relegato ai ricordi di quanti hanno negli occhi e nella memoria le imprese di quel ragazzino esploso nel Vicenza e divenuto icona nella Juventus.

Federica ha deciso di affidare il suo messaggio a Instagram (preferito a un comunicato) e di postare l’immagine piena di istanti di gioia che li ritraeva insieme nel rinnovo delle promesse con l’uomo che ha amato e da cui ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.

La diagnosi, i ricoveri e l’epilogo. Triste, inaspettato per lei e le sue figlie, in una breve intervista rilasciata al Corriere della sera. “Quindi l’ultimo ricovero al Policlinico Le Scotte: aveva il tutore, liquido nei polmoni, ma niente avrebbe potuto farci pensare – ha detto -a un epilogo così improvviso, nessuno in famiglia se lo aspettava, né io né le mie bambine”.

Il progetto che continua Federica Cappelletti

Con Federica l’amore è stato totale, dicevamo. Un progetto condiviso che ha unito generazioni diverse (li dividevano 16 anni) all’apparenza, ma accomunate da intenti, valori, obiettivi e desideri comuni, saldi come la loro unione.

Quella famiglia che continua a vivere e a esprimere quella bellezza nell’impegno, nello studio, nel calcio.

