L'ultima patch di Fortnite porta una nuova Skin e una nuova arma

Si chiama High Stakes (ovvero Alza la Posta), ed è l’ultimo evento arrivato in casa Fornite Battle Royale, iniziato ufficialmente lo scorso 6 settembre, con l’arrivo della patch 5.40. Introduce una serie di novità che fanno la felicità di tutti gli appassionati del titolo di Epic Games, inserendo – tra l’altro – una nuova modalità, una nuova arma, un nuovo set di sfide, un nuovo personaggio e un nuovo costume.

Nell’ultimo aggiornamento di Fortnite c’è di tutto: dalla Skin Jolly a Fiona Mietitrice

Andiamo con ordine. La nuova Skin si chiama Jolly ed è opportunamente equipaggiata con piccone, deltaplano e scia a tema per completare il set. Già si vocifera che a evento concluso scomparirà dallo store di Fortnite, quindi chi è interessato farebbe meglio ad accaparrarsela il prima possibile. È un Costume Epico dal prezzo di 2000 V-buck. L’accessorio Deltaplano costa 800 V-buck, mentre piccone e scia sono sbloccabili gratuitamente nelle missioni evento di High Stakes.

La nuova modalità, invece, prende il nome de La Fuga ed è una gara a tempo limitato collegata all’evento. In giro per l’Isola troverete quattro casseforti che contengono un prezioso gioiello. La missione di ogni squadra sarà quella di trovarle, raccogliere le gemme e combattere il team nemico. Con la nuova patch prende il via la Sfida Orda Settimanale 5 (Salva il mondo), con una salute più alta e la capacità di spazzare via i giocatori con forti respinte.

Il nuovo personaggio introdotto dall’aggiornamento è quello di Fiona Mietitrice, un nuovo Ninja Mietitore specializzato nel lanciare fumogeni sul campo di battaglia. Chiudiamo infine la lista con la nuova arma, il rampino. Si tratta essenzialmente di una pistola che spara corda e ventosa. Con essa potrete agganciarvi agli oggetti per spostarvi da un posto all’altro nella maniera più rapida possibile.

HF4 | 10-09-2018 08:30