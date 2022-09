Bologna: "Scelto Thiago Motta". Ma spunta il retroscena su De Zerbi

08-09-2022 18:47

Il Bologna riparte da Thiago Motta .

Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, i rossoblu hanno deciso di affidarsi all’ex tecnico di Genoa e Spezia. “Firmerà un contratto biennale ” rilancia in questi minuti Sky Sport 24. “È arrivato lo scatto decisivo – aggiunge l’emittente satellitare -: Thiago Motta ha superato la concorrenza di Claudio Ranieri (che ora è in pole per la panchina del Monza in caso di esonero di Stroppa, ndr) e presto inizierà ufficialmente la propria avventura sulla panchina del Bologna”. Secondo Sky Sport 24, l’ex giocatore dell’Inter firmerà un contratto biennale. Dopo cinque giornate, il Bologna ha totalizzato solamente tre punti, ha segnato cinque reti e ne ha incassate 8. “Nella serata di mercoledì la società aveva già praticamente fatto ricadere la propria scelta sull’ex Spezia, ma – ricostruisce Sky – prima di comunicare la decisione ha preferito riflettere con calma una notte in più”. Nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 8 settembre, ndr) è arrivata l’accelerata decisiva.

Thiago Motta ha iniziato la sua carriera da allenatore con la Primavera del Paris Saint Germain. La prima panchina in Serie A è stata quella di un’altra sua ex squadra, il Genoa. L’avventura con il Grifone è durata però solo 10 partite (da ottobre a dicembre 2019). L’anno scorso è stato invece l’allenatore dello Spezia, portando i liguri a una storica salvezza. Nelle scorse ore era infine emerso il retroscena su Roberto De Zerbi . L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk avrebbe rifiutato la panchina del Bologna per una questione di rispetto nei confronti di Mihajlovic. “Non posso farlo, dopo Sinisa. Avrei accettato – sono le sue parole riprese da diverse testate giornalistiche – solo se si fosse dimesso lui”.