Un anno senza Nicky Hayden: il commosso ricordo di colleghi e tifosi

Un anno fa ci lasciava Nicky Hayden.

Era il 22 maggio del 2017 quando i medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, per volere della famiglia, hanno staccato le macchine che tenevano in vita il campione 36enne, investito da un auto mentre si allenava per le strade della Romagna.

A causa dello scontro il pilota statunitense aveva riportato ferite e danni irreversibili. Un anno dopo la scomparsa tanti colleghi e tifosi hanno voluto ricordare Hayden tramite dei tweet sui social.

Il primo a rendergli omaggio è stato l’australiano Casey Stoner che su Twitter ha scritto la seguente frase corredata da una foto che ritrae i due insieme ai tempi della Ducati: “È già passato un anno e non ci credo, mi manchi amico”.

Anche la Honda Hrc gli ha dedicato un pensiero “È già passato un anno e sembra irreale. Ci manchi, compagno" al pari della Ducati "Un anno senza Nicky, un anno ricordandoti. Ci manchi campione!".

Tanti anche i tifosi che gli stanno rendendo omaggio su Twitter attraverso l’hashtag #RideOnKentuckyKid.

In occasione dell'anniversario della sua morte, la sua città natale, Owensboro, in Kentucky, omaggerà il numero 69 (il numero di gara con cui ha corso per tutta la sua carriera) proclamando la giornata del 9 giugno il 'NIcky Hayden Day'.

"Sebbene Nicky trascorresse la maggior parte dell'anno viaggiando per il mondo, non c'era nessun altro posto che amasse più della sua città natale. Le sue origini sempre state molto importanti per lui d era molto orgoglioso di rappresentare Owensboro in modo positivo. Vorremmo ringraziare la città per il sostegno a questo progetto e speriamo che tutti possano unirsi a noi per questo evento davvero speciale", è la nota diffusa dalla famiglia del pilota.

Inoltre, l'8 giugno verrà svelata una statua in suo onore. "L'8 giugno, la città di Owensboro svelerà un monumento in onore di Nicky e proclamerà il 9 giugno (6/9) il Nicky Hayden Day! Venite a trovarci alle 17:30 sul prato di fronte il Convention Center di Owensboro. Spero che ti renda orgoglioso Nicky", è il messaggio della fidanzata Jackie sui social.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 11:30