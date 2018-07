Un big dei Mondiali a Napoli? De Laurentiis stavolta dice sì

Il Napoli comincia a fare sul serio sul calciomercato, dove per ora è stata tra le big meno attive della serie A. E dopo diversi "no" categorici, Aurelio De Laurentiis sta ora iniziando a indicare alcuni nomi che potrebbero presto sbarcare alle pendici del Vesuvio. Alcuni dei quali hanno ben figurato ai recenti Mondiali.

Se da un lato il Napoli è finalmente pronto ad abbracciare Santiago Arias, il difensore a lungo inseguito, c'è almeno un altro grande protagonista di Russia 2018 che potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

Si tratta di Guillermo "Memo" Ochoa, portierone del Messico divenuto una sorta di eroe nazionale in patria in occasione della partita che 'El Tricolor' riuscì a vincere contro la Germania nel debutto della manifestazione.

L'estremo difensore nato a Guadalajara potrebbe trasferirsi in Campania per dare il tempo ad Alex Meret, alle prese con l'ennesimo infortunio, di tornare in condizione. Lo ha ammesso il patron partenopeo, che ha di fatto aperto alla trattativa in un'intervista a 'Radio Kiss Kiss': "Prendere Ochoa non sarebbe affatto una cattiva idea. Non so se ci siano stati davvero dei contatti, ma non sarebbe affatto male".

Ochoa è sotto contratto con lo Standard Liegi fino al 2019 e quindi potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare dell'estate. Che ADL ha già avallato.

Più cauto, il presidente degli azzurri, quando il discorso si è spostato su Arias: "Il fatto che per lui abbiamo chiuso non è del tutto vero. Anzi, stiamo ancora valutando 5-6 profili, c'è Arias tra questi ma non abbiamo ancora definito nulla".

Il terzo protagonista dei Mondiali in odore di Napoli continua ad essere Edinson Cavani, un tema su cui De Laurentiis ha mantenuto il profilo degli ultimi giorni: "Se ho chiamato suo fratello? Falso. Al Matador non negheremmo mai un possibile appuntamento, ma i margini per negoziare un suo ritorno al Napoli sembrano impossibili. Non permetterei mai al PSG di recuperare una cifra simile a quella con cui l'hanno pagato, dato che leggo su di lui una valutazione da 58 milioni".

"Per l'attacco un profilo interessante è quello di Rodrigo, ma abbiamo talmente tanti giocatori che faremmo un torto agli altri. Comunque non ha una clausola da 50 milioni", ha concluso De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 13:50