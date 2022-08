Un campione NBA fa ritorno in Eurolega

09-08-2022 19:18

Nemanja Bjelica torna in Europa e a Istanbul in particolare, la città dalla quale ha spiccato il volo verso gli USA e la NBA. Dopo sette anni, il serbo ha sentito l’esigenza di tornare a giocare nei confini del Vecchio Continente e ha scelto ancora una volta il Fenerbahce per mettere in mostra il suo grande talento.

Bjelica aveva già deciso di tornare in Europa a inizio luglio, come riportato da Marc Stein, che aveva preannunciato proprio un suo ritorno in Turchia. L’accordo oggi è stato comunicato in via ufficiale.

L’ala grande serba ha vinto il titolo NBA lo scorso giugno con i Golden State Warriors, disputando anche qualche spezzone di partita nelle Finals NBA contro i Boston Celtics.

La franchigia californiana avrebbe trattenuto volentieri il serbo classe 1988 a Oakland, ma con un contratto al limite salariale. La motivazione economica comunque non dovrebbe superare quella agonistica, con Bjelica che sicuramente non aveva più nulla da chiedere alla sua esperienza oltreoceano dopo aver vinto il titolo. Ora vorrà concludere la carriera giocando tanto e sempre ad alti livelli, perché il nuovo Fenerbahce di Dimitris Itoudis non vuole certo fare la comparsa nella massima competizione continentale.