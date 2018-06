Un madridista si ribella: tre big di serie A su di lui

Mateo Kovacic ha chiesto ufficialmente la cessione al Real Madrid. Secondo Cadena Cope, il centrocampista croato ha chiesto di andarsene dopo l'annuncio dell'arrivo di Julien Lopetegui sulla panchina del club madrileno, perché consapevole del poco spazio che troverebbe fra i blancos nella prossima stagione.

L'annuncio dell'addio di Kovacic aumenta l'interesse dei club italiani nei confronti del giocatore, che è un obiettivo concreto della Juventus, soprattutto se dovesse partire Miralem Pjanic. In particolare, Kovacic è da tempo un pallino di Allegri, pronto a spingere per l'acquisto dell'ex Inter.

Oltre ai bianconeri, su Kovacic c'è proprio anche l'Inter, che pensa a un possibile ritorno, e il Napoli, che già si era interessato al giocatore nella scorsa stagione.

"Credo che giocherò di più in futuro, che sia al Real o altrove: è arrivato il momento per me di giocare con continuità. Offerte? Sono sotto contratto e non voglio parlare di altre squadre", sono le parole di alcuni giorni fa del giocatore.

Le dichiarazioni dell'agente ai microfoni di Sportske Novosti: "Kovacic ha fatto storia con il Real sabato nella finale Champions League e due giorni dopo i media hanno scritto di un’offerta Juventus! Non abbiamo mai pensato di lasciare Real o all’interesse da altri club. Ma l’estate è lunga e chissà cosa può succedere dopo la Coppa del Mondo. Inoltre, è un complimento per Mateo perché ogni estate ci sono voci su come i club più grandi lo vogliono, anche se non è titolare al Real".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 12:15