Un solo ostacolo separa il Torino da Lucas Verissimo.

I granata hanno offerto al Santos, club proprietario del cartellino, 6,5 milioni di euro: i brasiliani ne chiedono almeno 8 più bonus.

La distanza non è tanta e nelle prossime ore la trattativa potrebbe andare in porto. Intanto Petrachi ha sondato anche la pista che porta a Danilo per il reparto arretrato.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 12:30