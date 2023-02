Un ragazzino salva il Real di Ancelotti nel derby

Tra i blancos e l'Atletico finisce in parità

25-02-2023 22:15

E’ terminato in parità il derby di Madrid tra il Real e l’Atletico: dop un primo tempo senza reti, la partita si è animata nella ripresa con l’espulsione di Correa tra i colchoneros al 64′. La squadra di Simeone invece di disunirsi ha trovato l’insperato vantaggio al 78′ con un colpo di testa Gimenez su cross di Griezmann.

All’85’ i blancos hanno raggiunto l’1-1 grazie ad un eroe inatteso: l’attaccante uruguaiano Alvaro Rodriguez, classe 2004, a segno con un’incornata. Ma l’1-1 certo non è una buona notizia per Carlo Ancelotti e il suo Real, che domenica potrebbero scivolare a -10 dal Barcellona, atteso in trasferta sul campo dell’Almeria.