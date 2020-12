Una donna arbitro anche in Europa League

Dopo la designazione della francese Stephanie Frappart per il match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, prima donna in assoluto ad arbitrare una competizione calcistica europea, l’UEFA ha scelto una donna come arbitro anche per una partita di Europa League.

Si tratta dell’ucraina Kateryna Monzul, che aveva già debuttato nel calcio maschile dirigendo San Marino-Gibilterra di Nations League e che giovedì arbitrerà il match tra i belgi del Gent e i cechi dello Slovan Liberec.

Assistenti saranno le sue connazionali Oleksandra Ardasheva e Maryna Striletska per una terna arbitrale tutta al femminile.

OMNISPORT | 01-12-2020 14:54