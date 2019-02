Una foto di Carlo Alvino fa scatenare i tifosi: ecco perché

Una foto dei giocatori sorridenti a Castelvolturno, centro di allenamento del Napoli, e una didascalia eloquente. Carlo Alvino torna sui social e, come spesso accade, fa discutere. Il giornalista tifoso partenopeo ha un vasto seguito di follower, non solo della squadra azzurra, e ogni volta che dice la sua su qualcuno o qualcosa, suscita reazioni contrastanti. Anche stavolta il risultato è lo stesso.

Lo scatto – Nell’immagine ci sono cinque calciatori azzurri in posa: Karnezis, Diawara, Hamsik, Luperto e Verdi. Ma è la didascalia di Alvino che scatena i tifosi: “Il segreto del Napoli è il gruppo”, scrive il giornalista. “Hamsik pronto a partire, Allan a lungo al centro di una importante trattativa eppure è sempre il sorriso a farla da padrone a Castelvolturno. Bravi Giuntoli ed Ancelotti uomini di campo veri, questa è la strada per raggiungere grandi obiettivi!”.

I commenti – Diversi follower non sono d’accordo. “Anch’io starei sempre a sorridere se guadagnassi milioni di euro”, sottolinea caustico un utente. “Non vedo Allan sorridere, dov’è? Scommetto che è quello che scatta la foto”, puntualizza un altro. Altri si chiedono quali sarebbero i meriti del ds Giuntoli, altri ancora quali sarebbero i grandi obiettivi stagionali. Un altro follower loda lo spirito del post e fa raffronti con altre squadre, nella fattispecie la Juventus: “Questi sono uomini veri, mica come certe squadre in cui litigano e i calciatori vanno via dalle panchine”. Insomma, come sempre gli interventi di Alvino fanno discutere e generano interessanti confronti.

SPORTEVAI | 06-02-2019 10:41