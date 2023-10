Under 21, Nasti-Ruggeri dal pugno alla stretta di mano: hanno fatto pace sul web

L’attaccante del Bari aveva colpito al volto il terzino dell’Atalanta e compagno di Nazionale fratturandogli il setto nasale: il nerazzurro l’ha perdonato con un post su Instagram

19-10-2023 16:41

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Pace fatta tra Marco Nasti e Matteo Ruggeri, i due azzurrini dell’Under 21 protagonisti di una lite che si era conclusa con un pugno rifilato dall’attaccante del Bari al terzino dell’Atalanta e la frattura del setto nasale di quest’ultimo. In un post su Instagram Ruggeri ha di fatto perdonato Nasti.

Under 21, la lite e il pugno di Nasti a Ruggeri

Rientra il caso scoppiato nell’ultimo ritiro dell’Under 21, quando al culmine di una lite Marco Nasti aveva colpito con un pugno al volto il compagno di squadra Matteo Ruggeri, causandogli la frattura del setto nasale. In seguito a questo episodio il c.t. dell’Under 21 Carmine Nunziata aveva allontanato Nasti, identificando il suo come “un gesto folle”.

Under 21: Ruggeri-Nasti, pace fatta sul web

Ora i due azzurrini si sono chiariti e pare proprio che Ruggeri abbia perdonato Nasti con un post su Instagram: il terzino dell’Atalanta ha postato alcune foto della partita dell’Under 21 contro la Norvegia, da lui giocata con una maschera protettiva. In una foto Ruggeri ha taggato l’attaccante del Bari, allegando un chiaro messaggio: “Ora sono pronto, fratello! Ti voglio bene”.

Under 21, Nunziata e l’allontanamento di Nasti

Insomma pace fatta tra i due azzurrini dopo un episodio che aveva agitato il ritiro dell’Under 21. Dopo la lite e il colpo rimediato da Ruggeri, il commissario tecnico Nunziata si è visto costretto ad allontanare Nasti. L’attaccante del Bari ha chiesto scusa pubblicamente e privatamente a compagni di squadra e staff dell’Under 21, ma al momento resta fuori dal gruppo. “Ci sarà tempo per valutare bene le cose – ha dichiarato Nunziata – e capire se ci saranno le condizioni per rientrare”.