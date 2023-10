Under 21, litiga con un compagno: Nasti cacciato dal ritiro, poi le scuse

Arrivano le scuse di Marco Nasti, attaccante della Nazionale Under 21, dopo la lite con un suo compagno. Le parole di Oristanio in conferenza stampa

13-10-2023 17:00

Se la nazionale maggiore è alle prese con i ben più gravi problemi legati alla vicenda scommesse, anche nell’Under 21 è scoppiato un piccolo caso. Marco Nasti, centravanti del Bari in prestito dal Milan, è stato escluso dal ritiro degli azzurrini per “motivi disciplinari”. La decisione è stata annunciata dalla Figc e presa dal tecnico Carmine Nunziata, a seguito di una lite con un compagno di squadra in allenamento. Il fatto e i retroscena della lite.

Marco Nasti sarà assente con l’U21 italiana martedì a Bolzano

A causa di ciò Marco Nasti non sarà a disposizione martedì durante la sfida con la Norvegia. Gara decisiva per le qualificazioni agli Europei di categoria. La recente vittoria in Turchia del 12 settembre aveva visto proprio Nasti segnare il suo primo gol con l’U21 ed era un candidato per una maglia da titolare. La sua assenza rappresenta una perdita significativa, considerando anche l’infortunio di Lorenzo Colombo, che è stato costretto a lasciare il raduno.

Under 21, le scuse di Marco Nasti

Dopo la decisione di mandarlo a casa sono arrivate anche le scuse pubbliche di Marco Nasti sui suoi profili social: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”.

I dettagli della lite di Nasti sono ancora da svelare

La decisione di escludere Marco Nasti per motivi disciplinari è stata comunicata senza fornire dettagli specifici sulla lite con il compagno di squadra. Al momento, i particolari dell’incidente non sono stati resi noti. A parlare, ma di tutt’altro, è stato Gaetano Oristanio.

In conferenza il giocatore ha detto: “Stiamo preparando una partita determinante per il nostro cammino”. Ieri nel test contro l’Under 18 vinto 5-0 dalla squadra di Nunziata ha anche segnato (Gli altri gol sono stati segnati da Miretti, Casadei, Oristanio e Sebastiano Esposito): “Fare gol è sempre bello, in qualsiasi momento. Ringraziamo l’Under 18 per questa opportunità, gli allenamenti servono per farci conoscere meglio. Il gol è importante in tutte le categorie ma cerco di pensarci il meno possibile, sperando però che ne arrivino altri. Conta l’atteggiamento della squadra”.

Dalle soddisfazioni con l’Under 21 alle difficoltà che sta avendo il suo Cagliari: “Il percorso è difficile ma stiamo lavorando. Dobbiamo pensare poco e lavorare per riprenderci, tenendo anche a mente che abbiamo fin qui avuto un calendario complicato. Claudio Ranieri, in questo senso, può essere una garanzia: La storia del mister la conosciamo tutti, è un onore essere allenato da lui”.