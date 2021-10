Un’epicondilite mette k.o. Cecchinato: stagione finita

25-10-2021 14:48

Finisce anzitempo e nel modo più amaro il 2021 di Marco Cecchinato. Il tennista siciliano classe 1992 infatti, a causa di un’epicondilite, non ha potuto disputare ieri la finale del torneo di Losinj contro lo spagnolo Taberner e visto il malanno, per recuperare nel modo migliore, ha deciso di concludere in anticipo la sua stagione.

“Mi sono ritirato prima della finale di Losinj perché ho una forte epicondilite” ha rivelato Cecchinato.

“Non riuscivo nemmeno a sollevare la tazzina del caffè. Devo per forza fermarmi e chiudere qui questa stagione” ha chiosato amaro il nativo di Palermo, attualmente numero 95 del mondo.

