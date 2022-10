09-10-2022 22:42

Cristiano Ronaldo firma un altro traguardo, centrando la settecentesima rete con i club nel finale del primo tempo di Everton-Manchester United, gara successivamente vinta 2-1 dai Red Devils proprio grazie al gol del portoghese.

Anche stavolta Ronaldo non era partito tra i titolari, ma è subentrato al 29′ a Martial. Dopo la rete, l’ex Juve ha festeggiato col gesto del “pisolino”. Che sia un messaggio a Ten Hag per le tante partite trascorse in panchina a riposare?