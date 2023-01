United Cup –Berrettini ko, ma ci pensa Bronzetti: Italia in finale

07-01-2023 11:54

C’è un’Italia che vola in finale alla United Cup in corso di svolgimento all’Olympic Park Tennis Centre di Sidney.

Non riesce a farlo con Matteo Berrettini che impegnato con il n.4 del Ranking mondiale ovvero il greco Stefanos Tsitispas, è costretto a cedere per 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) ma ci riesce, invece, con Lucia Bronzetti, brava ad avere la meglio su Grammatikopoulou.

Nel primo scontro l’atleta azzurro è abile a tenere testa al più quotato greco, presentatosi anche in una migliore condizione fisica, ma nei momenti cruciali pecca qualcosa ed alla fine viene rimontato e battuto.

Poco male perché a risollevare subito l’Italia ecco Bronzetti (54 WTA). Questa volta i favori del pronostico sono tutti dalla sua parte visto che di fronte ha la numero 199 del ranking. Il primo set scivola via sul 6-2, dominato dall’azzurra senza esitazione. Nel secondo atto la greca ci prova ma non impensierisce quasi mai l’italiana, che riesce ad annullare tre palle break ed alla fine a chiudere sul 6-3. Anche i numeri sono tutti dalla parte di Bronzetti: ha servito il 61% di prime trasformandone in punto l’84%

Domenica spazio alla finalissima con gli Usa.