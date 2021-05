United ko col Leicester, Manchester City campione d'Inghilterra

Settimo titolo inglese per il Manchester City che ne acquisisce la certezza matematica grazie alla sconfitta casalinga per 2-1 del Manchester United a opera del Leicester. I Red Devils erano gli unici che potevano ancora superare i “cugini” con quattro partite da giocare e con 10 punti di distacco.

Stasera però, contro la squadra campione cinque anni fa quando era guidata da Claudio Ranieri, sono andati per la prima volta in svantaggio al 10’ per un gol di Thomas, Greenwood ha pareggiato al 15’ ma al 66’ è arrivata la rete di Soyuncu che ha consegnato il quinto titolo al City da quando il massimo campionato nazionale si chiama Premier League, il terzo con Pep Guardiola in panchina. Le Foxes invece, col successo odierno, si riportano momentaneamente al terzo posto.

OMNISPORT | 11-05-2021 21:30