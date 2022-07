United, scelto l'erede di Cristiano Ronaldo

03-07-2022 17:12

In Inghilterra non hanno più dubbi: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United per giocare la Champions League. Resta però ancora da capire quale possa essere la prossima destinazione del portoghese.

Sembra invece certa l’alternativa a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, lo United avrebbe messo nel mirino il brasiliano Antony, giocatore dell’Ajax e che il tecnico ten Hag conosce molto bene.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE