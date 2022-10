Uran prolunga con la EF Education-EasyPost

21-10-2022 21:25

Continuerà a correre e sempre con la EF Education-EasyPost Rigoberto Uran, colombiano due volte a podio al Giro e una volta al Tour: quella statunitense è la sua formazione dal 2016.

“Ho grande passione per quello che faccio, la mia vita è in bicicletta e alla mia famiglia piace stare in Europa. Posso combinare la vita in Colombia e lo sport in Europa, quindi ho deciso di correre ancora qualche anno” ha dichiarato il 35enne quest’anno vittorioso in una tappa alla Vuelta “La EF Education-EasyPost è una famiglia, mi trovo bene con loro. Tutti sono professionali e hai l’opportunità di mostrare il talento nei grandi giri”.