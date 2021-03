Urbano Cairo sbotta: "Episodi in linea con quanto successo nelle ultime settimane"

Dopo la sosta forzata a causa del focolaio di Coronavirus che ha portato al rinvio delle partite contro Sassuolo e Lazio il Torino è tornato in campo incassando una pesante sconfitta sul campo del Crotone.

Il presidente dei granata Urbano Cairo non ha però gradito la conduzione arbitrale di Guida e al termine della partita, ai microfoni di ‘Gazzetta.it’, ha attaccato il direttore di gara e anche il Var, reo di non aver segnalato il presunto fallo di Messias in occasione del rigore concesso ai calabresi e i due episodi dubbi nell’area del Crotone che avrebbero potuto fruttare due rigori al Torino.

“Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso”.

Ancora palpabile la rabbia per il caso relativo alla partita contro la Lazio: “Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane” ha concluso Cairo.

OMNISPORT | 07-03-2021 23:37