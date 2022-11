Uruguay, i 55 preconvocati di Diego Alonso

05-11-2022 12:42

Dopo 15, lunghi anni, sulla panchina dell’Uruguay non vedremo più Oscar Tabarez . L’ex allenatore di Cagliari e Milan non è stato influenzato dalle condizioni di salute, bensì è stato esonerato dopo quattro sconfitte consecutive nel girone di qualificazione che aveva relegato la squadra charrua, esattamente un anno fa di questi tempi al settimo posto in graduatoria. AL suo posto, oggi, c’è l’ex allenatore dell’Inter Miami, nonché ex attaccante di Valencia e Atletico Madrid Diego Alonso , classe 1975.

Alonso che, in vista del raduno della Celeste, ha preconvocato 55 giocatori, da cui ne sceglierà 26 da portare in Qatar. Portieri : De Amores (Lanus), Mele (Union), Muslera (Galatasaray), Olveira (Olimpia), Rochet (Nacional), Sosa (Independiente). Difensori : Gaston Alvarez (Getafe), Ronald Araujo (Barcellona), Bueno (Girona), Cabrera (Espanyol), Martin Caceres (Los Anegeles Galaxy), Sebastian Caceres (America), Coates (Sporting Lisbona), Espino (Cadice), Gimenez (Atletico Madrid), Godin (Velez), Gonzalez (Maiorca), Mendez (Defensor Sporting), Olaza (Real Valladolid), Olivera (Napoli), Pereira (Liverpool), José Luis Rodriguez (Danubio), Rogel (Herta Berlino), Damian Suarez (Getafe), Varela (Flamengo), Matías Viña (Roma). Centrocampisti : Arambarri (Getafe), Cesar Araujo (Orlando City), Bentancur (Tottenham), Carballo (Nacional), Diaz (Liverpool), Gorriaran (Santos Laguna), Piquerez (Palmeiras), Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting Lisbona), Valverde (Real Madrid), Vecino (Lazio). Attaccanti : Agustin Alvarez (Sassuolo), Michel Araujo (Fluminense), Borbas (River Plate), Camobbio (Athletico Paranaense), Cavani (Valencia), De Arrascaeta (Flamengo), De La Cruz (River Plate), Gomez (Trabzonspor), Lopez (Tigres), Nunez (Liverpool), Ocampo (Cadice), Pellistri (Manchester United), Jonathan Rodriguez (Al-Nassr), Rossi (Fenerbahçe), Satriano (Empoli), Luis Suarez (Nacional), Terans (Athletico Paranaense), Torres (Orlando City).