US Open 2021, Tim Henman: “Djokovic favorito"

Tim Henman, ex tennista inglese e attuale commentatore su Eurosport, in un’intervista concessa a Tennis 365 ha analizzato la situazione in vista degli ormai imminenti US Open.

Henman sostiene, infatti, che Novak Djokovic sia sempre il grande favorito per la vittoria finale. Il serbo, vincitore in stagione degli Australian Open, del Roland Garros e di Wimbledon, punta senza mezzi termini al Grande Slam. Un traguardo dalla valenza doppia perché lo porterebbe a scavalcare nella classifica dei Major vinti in carriera Roger Federer e Rafael Nadal assenti a New York.

“Pochissimi giocatori possono pensare di battere Nole in match al meglio dei cinque set“, le parole di Henman che, citando quanto accaduto l’anno scorso (squalifica di Djokovic per la famosa “pallata” al giudice di linea) e alle Olimpiadi di Tokyo, ha aggiunto: “Non si può dimenticare la squalifica dell’anno scorso e le sconfitte a Tokyo nel suo caso. Tuttavia, io credo che questi aspetti lo aiuteranno a essere ancor più concentrato sul suo obiettivo“, ha precisato l’ex tennista britannico.

“E’ evidente che se si guarda ai risultati, Nole è sulla strada per diventare il GOAT, mentre per seguito e supporto dei tifosi Federer è il tennista più popolare della storia senza dubbio“, la sottolineatura del britannico.

OMNISPORT | 25-08-2021 08:47