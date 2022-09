US Open 2022, Garcia e Tomljanovic inarrestabili

05-09-2022 08:47

La parte bassa del tabellone degli US Open femminili 2022 ha allineato le otto qualificate per i quarti di finale.

A contendersi un posto in semifinale saranno da una parte la francese Carolina Garcia, testa di serie numero 17, e la statunitense Coco Gauff (17) e dall’altra la tunisina Ons Jabeur (5) e la serba Alja Tomljanovic.

Garcia ha confermato il proprio stato di grazia, dopo i trionfi estivi su tutte le superfici (erba ad Amburgo, terra rossa a Varsavia e cemento a Cincinnati) fermando in due set la corsa della statunitense Alison Riske-Amritraj, arresasi con il punteggio di 6-4, 6-1, mentre Gauff non ha dato scampo alla cinese Zhang, sconfitta con un duplice 7-5.

Più combattuto il match che ha visto Jabeur eliminare la russa Veronika Kudermetova per 7-6(1), 6-4, mentre Tomljanovic è stata brava a non perdere la concentrazione dopo il clamore creato dal successo su Serena Williams eliminando la russa Ljudmila Samsonova, in corsa fino al tie-break del primo set di un match finito 7-6(8), 6-1.