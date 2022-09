US Open 2022, niente derby agli ottavi: Sinner avanti, Musetti stop

04-09-2022 08:34

Niente derby italiano agli ottavi di finale degli US Open 2022. Se infatti Jannik Sinner ha raggiunto il traguardo del quarto turno, emulando Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti si è arreso in tre set a Ilya Ivashka, che se la vedrà quindi agli ottavi proprio contro Sinner.

Il bielorusso prosegue il proprio percorso da outsider dopo aver fermato al secondo turno la marcia di Hubert Hurkacz. Musetti, limitato da una vescica alla mano destra, ha ceduto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-3.

Il carrarino è riuscito a contrastare l’avversario solo nella parte centrale del secondo set, subendo nel resto del match l’aggressività e la precisione al servizio di Ivashka.

Sinner ha invece battuto in quattro set e in rimonta lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. L’altoatesino era partito bene, senza però riuscire a capitalizzare le palle break offerte da un Nakashima disastroso o quasi al servizio e anzi finendo per cedere il proprio turno di battuta al sesto gioco.

Sinner è poi salito di tono, crescendo lentamente: dopo aver impiegato quattro palle set per pareggiare il conto, il terzo e il quarto parziale sono stati dominati da Jan, grazie a un servizio di livello (16 ace e il 60% di punti con le prime).