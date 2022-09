US Open 2022: Ruud avanti a fatica, Moutet sorprende ancora

03-09-2022 00:16

Oltre al successo di Matteo Berrettini in quattro set su Andy Murray e a quello dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, avversario del romano agli ottavi, in quattro set sul colombiano Galan, la sessione serale del terzo turno degli US Open ha visto la sofferta qualificazione di Casper Ruud.

Il norvegese, testa di serie numero 5 e tra i cinque in lizza per il primo posto del ranking ATP, è dovuto restare in campo cinque set ed quasi quattro ore e mezzo per battere lo statunitense Tommy Paul, numero 29 del seeding.

Match tiratissimo con tre tie-break: il primo e il terzo vanno a Ruud, Paul si prende il secondo prima di aggiudicarsi il quarto parziale per 7-5, ma a questo punto la stanchezza si impossessa del padrone di casa, che nonostante la spinta del pubblico, crolla nel set decisivo, perso 6-0.

Prossimo avversario per Ruud sarà il lucky loser Corentin Moutet, la cui favola personale non sembra voler finire: dopo aver eliminato Wawrinka e Van de Zandschulp, il francese ha liquidato in quattro set anche l’argentino Pedro Cachin col punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

Termina con un ritiro invece l’avventura di Jack Draper: il britannico si è arreso ad un problema fisico nel terzo set del match contro il russo Karen Khachanov, quando la sfida era ancora in bilico: 6-3, 4-6, 6-5 il punteggio al momento dell’interruzione del match, che ha promosso il russo ai quarti.