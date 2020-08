US Open, ansia per positività Paire

Paura agli US Open. La positività al Covid-19 di Paire ha gettato l’intera “bolla di New York” nel panico. Il tennista francese, come da protocollo, è stato messo in isolamento. Ovviamente non parteciperà al torneo, al via oggi.

Situazione da gestire per i connazionali di Paire presenti al torneo, ovvero Gasquet, Barrere, Roger-Vasselin, Mannarino e l’allenatore Copin. Secondo quanto riportato dall’Equipe, sarebbero stati “invitati” a restare nelle proprie stanze in attesa di novità.

OMNISPORT | 31-08-2020 07:46