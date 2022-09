US Open: bene Iga Swiatek, avanzano anche Davis e Peluga

01-09-2022 21:12

Andiamo a dare un rapido sguardo alla quarta giornata del tabellone femminile dello Us Open, l’ultimo slam della stagione tennistica 2022. A Flushing Meadows, la polacca Iga Swiatek si è imposta nettamente 6-3 6-2 contro Sloane Stephens, ex campionessa 2017. La numero uno al mondo se la vedrà contro Lauren Davis al terzo turno, la quale ha battuto 0-6 6-4 7-6(5) la russa Alexandrova.

La veterana proveniente dalla Bielorussia Vika Azarenka ha demolito col punteggio 6-2 6-3 l’ucraina numero 65 del ranking Marta Kostyuk. Bene anche l’americana Jessica Pegula, che ha vinto contro la Sansovich in due set., 6-4 6-4.

Successo in rimonta pure per Belinda Bancic, che riesce a vincere contro la sempre temibile Sorana Cirstea per 3-6 7-5 6-2.