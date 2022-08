US Open: Berrettini al terzo turno, delusione Giorgi

31-08-2022 22:34

Matteo Berrettini batte il francese Grenier 3-1 (2-6, 6-2, 7-6, 7-6) dopo una battaglia infinita specialmente negli ultimi due set. Camila Giorgi invece viene eliminata 2-1 nonostante l’ampio vantaggio nel terzo set.

Matteo Berrettini lotta a lungo contro il francese Grenier. Il primo set è del transalpino, che domina chiudendo 6-2. L’azzurro non sembra in partita, ma nel secondo set carbura e ricambia con un netto 6-1, ritrovando sicurezza in battuta. Gli ultimi due set sono combattutissimi e tirati. Botte e risposte continue tra i due tennisti, alla fine è il romano ad avere la meglio entrambe le volte al tie break: 7-4 nel terzo, 9-7 nel quarto.

Si chiude al tie break anche il match di Camila Giorgi. Match combattuto anche quello dell’azzurra, che perde il primo set 6-4 mentre nel secondo si impone 7-5. La Giorgi va avanti 5-2 nell’ultimo set ma riesce a farsi rimontare: al tie break la Keys domina 10-6 e vince la partita.