US Open, Berrettini va veloce e trova Fritz: Nardi lotta ma non basta

Parte bene lo US Open di Matteo Berrettini, che all’esordio travolge 7-6 6-2 6-3 lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e vola al secondo turno, dove con ogni probabilità se la dovrà vedere con il n°1 statunitense e dodicesima testa di serie Taylor Fritz. Ancora niente prima gioia slam invece per Luca Nardi, sconfitto da Roberto Bautista Agut al termine di tre set combattuti (7-5 7-6 7-6).

Berrettini travolge Ramos-Vinolas

Ottimo esordio allo US Open per Matteo Berrettini, che travolge in tre set (7-6 6-2 ) l’esperto Albert Ramos-Vinolas. Contrariamente alle attese, a trovare più facilità in risposta nel primo set è lo spagnolo, che infatti si procura per primo una palla break nel terzo game, che Matteo è però bravo ad annullare. Il tennista romano alza però i giri del motore e nel sesto gioco riesce a rubare la battuta all’avversario. Il parziale sembra scivolare rapidamente tra le mani di Berrettini, che nel game successivo sale rapidamente sul 40-0, salvo però poi crollare malamente, permettendo allo spagnolo di vincere nove punti consecutivi che gli permettono di ritornare in parità. Si va dunque al tie-break, che il classe ’96 è bravissimo a indirizzare in suo favore e poi chiudere con il risultato di 7-2.

Il secondo set è invece un assolo di Berrettini, il quale strappa la battuta a Ramos-Vinolas nel primo game, si fa annullare una palla break nel quinto e infine chiude i conti con un altro break nel settimo gioco per poi tenere agilmente la battuta nel conclusivo ottavo game. Il terzo set segue bene o male le logiche del secondo, con Matteo che spinge in risposta e si porta avanti di un break nel terzo game, mentendo poi agilmente il vantaggio e chiudendo il match in risposta nel nono gioco. Al secondo turno Berrettini affronterà Taylor Fritz (12), contro il quale ha sempre perso nei tre precedenti.

Nardi cede in tre set combattuti a Bautista Agut

Ancora niente prima vittoria slam per Luca Nardi, che perde in tre set lottati (7-5 7-6 7-6) contro Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo parte forte trovando immediatamente il break, ma l’azzurro reagisce e si riporta in parità nel quinto game. La partita procede in maniera molto equilibrata fino al dodicesimo gioco, quando il n°67 ATP sfrutta il primo set point a sua disposizione.

Nel secondo set a partire meglio è ancora Agut, che strappa per primo il servizio all’avversario, ma come nel primo Luca trova il contro-break. Tardi riesce anche a portarsi a servire per il parziale, ma finisce col perdere nuovamente il servizio, con lo spagnolo che poi prevale al tie-break con il punteggio di 7-3. Il terzo set vede, ancora, Agut andare avanti di un break e poi farsi recuperare da Nardi, che per la prima volta riesce a portarsi avanti di un break strappando la battuta anche nel sesto game. Arrivato ancora una volta a servire per il parziale, Luca però cede a zero il suo turno di servizio, con il set che volge così al tie-break, dove a prevalere è sempre lo spagnolo.

