US Open, Federer elogia la grande carriera di Serena Williams

02-09-2022 14:38

Il Re del tennis Roger Federer si è congratulato con Serena Williams, 23 volte vincitrice Slam, per la sua “incredibile carriera”. Il 41enne svizzero ha rivelato in un videomessaggio pubblicato dall’ATP di essere rimasto sveglio da adolescente per assistere al primo trionfo della Williams agli US Open nel 1999 e ha elogiato il suo impatto nel mondo dello sport.

Il mese scorso la Williams, 40 anni, ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il tennis dopo gli US Open, dove è riuscita a raggiungere il terzo turno grazie alla vittoria contro la seconda testa di serie Anett Kontaveit giovedì.

“Volevo congratularmi con lei per la sua incredibile carriera”, ha detto il 20 volte campione del Grande Slam Federer. “Sai cosa hai raggiunto. So cosa hai fatto. Sai cos’è, è semplicemente incredibile. So che probabilmente è con sentimenti contrastanti che lasci questo meraviglioso sport che ti ha dato tutto e di più. Ti auguro tutto il meglio con la tua famiglia”.

La Williams ha vinto sei titoli degli US Open nel corso della sua mostruosa carriera di giocatrice, e il suo primo trionfo a Flushing Meadows è datato 1999.

“Penso che nel ’99 agli US Open, quando hai giocato contro Martina Hingis, sono rimasto sveglio fino a tardi per guardarti lottare, perché quello è stato l’inizio della tua incredibile carriera che hai avuto da allora”, ha detto Federer. “Penso che il futuro sarà meraviglioso per te. Ne sono certo. Ti prego di tornare al tennis. La comunità tennistica e la famiglia ti accoglieranno sempre a braccia aperte e saranno sempre felici di rivederti, quindi ti prego di tornare. Per ora goditi questo momento, goditi gli US Open, goditi tutto ciò che ti aspetta nelle prossime due settimane, anche se potrebbe essere difficile per te. Ma penso a te e ti rispetto con tutto il cuore. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro. Abbi cura di te Serena”.

Federer non gioca a tennis da professionista da Wimbledon dello scorso anno, ma non si è ritirato e l’ex numero uno del mondo spera di tornare presto in azione.