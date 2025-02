US Open, il caso doppio misto non si sgonfia. Fritz snobba Vavassori ed Errani: “Delusi? Il format non funzionava”

La decisione da parte degli US Open di stravolgere il formato del torneo di doppio misto continua a far discutere. Se Vavassori ed Errani hanno fatto sentire il proprio disappunto Fritz va controcorrente

Mancano ancora molti mesi agli US Open ma lo slam statunitense è già fonte di discussione e di polemica dopo la decisione degli organizzatori di stravolgere completamente la formula del torneo di doppio misto.

Il nuovo format del torneo a New York

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio degli US Open che per l’edizione 2025 hanno deciso di proporre un torneo di doppio misto decisamente diverso rispetto al passato. Al via 16 coppie, 8 composte da giocatori scelti per il loro ranking nel singolare e altri 8 a cui verranno assegnate delle wild card. Cambia anche la formula delle partite che si giocheranno al meglio dei tre con set da 4 game (ad eccezione della finale con set a 6 game), ogni set potrà essere deciso dal tiebreak, con il terzo set che sarà un super tiebreak a 10 punti. Nel corso dei game anche il “killer point” sul 40 pari.

La protesta dei giocatori

I primi a far sentire la propria voce di protesta nei confronti d questa novità sono stati i due campioni dell’edizione 2024, Sara Errani e Andrea Vavassori che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto. “Il torneo sarà sostituito da una pseudo-esibizione che si concentra solo su intrattenimento e spettacolo. E’ una decisione presa senza consultare nessuno e che consideriamo una profonda ingiustizia e una mancanza di rispetto per un’intera categoria di giocatore”. E sono tante le voci contro come quella delle specialista francese Roger-Vasselin che sui social scrive: “Soldi al posto della tradizione. Una decisione terribile”.

Fritz approva il nuovo formato

Sul caso interviene anche il tennista statunitense Taylor Fritz che va controcorrente e si schiera dalla parte del cambiamento: “Penso che ci sia una possibilità molto alta che possa giocare il doppio misto nella prossima edizione degli US Open. E’ programmato in un buon momento e penso che possa essere molto emozionante e divertente. E penso che ci siano tante persone che potrebbero divertirsi. Io poi amo davvero giocare il doppio misto, quindi c’è una buona possibilità che io possa giocarlo”.

Il tennista statunitense, finalista alle Finals di Torino contro Jannik Sinner, interviene anche sulla polemica lanciata da alcuni specialisti del doppio come i nostro Sara Errani e Andrea Vavassori: “Credo che possa essere un ottimo cambiamento ma io sono di parte perché questo format mi dà la possibilità di giocarlo mentre non lo giocherei mai in altre circostanza, se è programmato all’interno dei match di singolare. Penso che molti giocatori di doppio saranno scontenti ma la verità che il doppio misto così come era prima, non aggiungeva molto agli Slam. Non era entusiasmante, non aiutava a riempire gli spalti. Ovviamente non deve essere tutto riguardo ai soldi ma penso che le persone siano più contente se hanno la possibilità di vedere all’opera i giocatori di singolare più forti”.