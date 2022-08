US Open, Halep fa flop: fuori al primo turno

29-08-2022 23:04

Il tabellone femminile degli US Open inizia subito con una sorpresa.

È infatti già finita la corsa a Flushing Meadows di Simona Halep. La rumena, testa di serie numero 7, è stata eliminata al primo turno dall’ucraina Daria Snigur, numero 124 del mondo, che aveva ottenuto l’accesso al tabellone principale solo grazie alle qualificazioni.

Il punteggio finale è stato di 6-2, 0-6, 6-4, che rende l’idea di come ad Halep, fresca vincitrice del WTA 1000 di Montreal, ma mai del tutto a proprio agio sul cemento statunitense, unico Slam in cui non ha mai raggiunto la finale, non sia bastata la reazione avuta nel secondo set per contenere i danni di una giornata storta sotto tutti i fondamentali