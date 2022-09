US Open, in finale Ruud e Alcaraz: si giocano pure la vetta del ranking

10-09-2022 08:49

A New York, domenica, nell’anniversario della caduta delle torri gemelle, si sfideranno Casper Ruud e Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo del torneo.

I due tennisti nella notte hanno battuto rispettivamente in semifinale Khachanov e Tiafoe e per loro in palio anche la vetta del ranking ATP: chi vincerà sarà il nuovo numero uno al mondo. Il norvegese, che torna in finale Slam dopo il Roland Garros di quest’anno ha battuto il russo per 7-6(5) 6-2 5-7 6-2.

Ruud gioca un ottimo match, in una partita a onor del vero, non spettacolare. Cede solo un set al tie break con un mini passaggio a vuoto e con il russo che fino alla fine ci prova ma non riesce a variare nel gioco e a mettere mai davvero in difficoltà Ruud che ai quarti aveva battuto Berrettini.

Diventa così il primo norvegese a giocarsi il titolo a New York e il quarto scandinavo dopo 30 anni dalla vittoria di Edberg. Esce indenne da un’altra battaglia, dopo quella con Sinner, Carlos Alcaraz in una partita ben più interessante e incerta fino alla fine.

Lo spagnolo batte una degli outsider del torneo, l’americano Tiafoe per 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3. Lo spagnolo fatica, soffre ma alla fine la spunta. Ora potrebbe diventare il più giovane numero uno al Mondo e ha la chance, non secondaria, di mettere in bacheca il primo Slam.